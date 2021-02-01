هادي خشبة: رفضت عروضا كثيرة من أجل الأهلي .. وعملت باحترافية مع بيراميدز

أكد هادي خشبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، أنه رفض عروضا خارجية عديدة طوال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء.
وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجدا داخل النادي عندما توليت منصب داخل بيراميدز.
وأضاف: عندما كنت لاعبا بالأهلي وصل لي أكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من أجل البقاء مع الأحمر.
وأوضح أنه كان من الصعب وصول عروض داخلية من الأندية داخل مصر لأنهم كانوا يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالأهلي.
واتم: لقد عملت في بيراميدز بشكل احترافي وأخلصت في عملي للنادي دون أي انتماء".
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