أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك في الساعات الماضية نعرضها لكم..

أعرب مصطفي محمد نجم الزمالك المعار حديثا لـ جالطا سراي التركي عن سعادته بانضمامه للدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

‎كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات، يدرس تقديم استقالته، خلال الساعات القليلة المقبلة.

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الاثنين، التعاقد رسميًا مع مصطفى محمد قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.

كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن علاقته بـ محمد عبد الغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا وفتوح نجوم الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه لا يعنيه مطلقا من يشارك، فالمهم هو مصلحة الفريق وتحقيق الانتصارات.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المحلة غدا في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري، والتي ستسافر للمنصورة بعد قليل للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء.