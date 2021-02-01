نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي قمصان يحتفي بإستقبال جمهور الأهلي في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الانتماء إلى أنه لفخر كبير الانتماء للنادي الأهلي، والتواجد في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف :"كنت متوقع استقبال جمهور النادي الأهلي لنا في المطار ولكن ليس بهذا الكم، كما أن موسيماني انبهر بمشهد الجمهور في المطار وكان سعيدا للغاية.

وزاد :"استقبال الجمهور غير طبيعي ومن الفخر أن ننتمي للنادي الأهلي، الذي يملك جمهور كبير في جميع أنحاء العالم".

وتابع :"نلعب في بطولة تضم فرق أبطال للقارات وطرق اللعب فيها تكون مختلفة كما أن فريق الدحيل يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وعلى رأسهم دودو من البرازيل".

وأوضح :"صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية حق لكل الأندية، وعلينا الاستعداد جيدا للبطولة وأن نكون أكثر تركيزًا، كما أن موسيماني يملك الخبرات لأنه قاد صن داونز في هذه البطولة قبل ذلك".

وواصل :"نتمنى التوفيق في مباراة الدحيل وأن نختار اللاعبين القادرين على الظهور بشكل مميز في المباراة".

وأشار :"حالة اللاعبين الفنية مميزة جدا، ونفس الأمر بالنسبة للحالة الذهنية وهناك تركيز في المباراة لتحقيق الهدف".

وأردف :"نركز حاليا في مباراة الدحيل القطري الآن وموسيماني أكد على ذلك في المحاضرات مع اللاعبين، والفريق يملك مجموعة من اللاعبين الذين يقدرون حجم المسؤولية ويعرفون قيمتها".

وتابع :"نظام البطولة رائع، ونتمنى أن نقدم المستوى المميز وأن نحقق ما يتمناه الجمهور".

وأوضح :"هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية تعتبر المرة الأولى لهم، وهو أمر يدفعهم لبذل أقصى ما لديهم وتقديم مستوى مميز".

كأس العالم للأندية حدث مختلف وأنا مبهور بالتواجد في هذا الحدث، ونكرر بأننا سنبذل كل ما لدينا من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي".

وعن موقف ثنائي الفريق المصاب قال :"حسين الشحات ينتظم غدا في تدريبات الأهلي، وهو أمر إيجابي جدا وهو من العناصر الأساسية في الفريق، وإن شاء الله يصل وهو وزميله في الفريق محمد هاني لحالة فنية عالية قبل مباراة الدحيل".

واختتم :"بدأنا الاستعداد للمباراة من بعد مباراة بيراميدز وقمنا بمشاهدة مباريات لفريق الدحيل ومعرفة نقاط القوة والضعف وهكذا اللاعبون في رحلة الطيران وجاء بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق".