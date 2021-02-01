نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحات يشارك في مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم على ملعب جامعة استعدادا لمباراة الدحيل القطري.

وكان الشحات قد اشتكى من الإصابة في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية للتعافي من الإصابة.

وأصبح حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الدحيل القطري بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في بداية مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية.