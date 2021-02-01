نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اكد هادي خشبة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، أن انضمام المغربي بدر بانون مثل إضافة كبيرة للقلعة الحمراء.
وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "بدر بانون رائع ويمتلك إمكانيات كبيرة ويرى الملعب بطريقة مميزة"ً
وأضاف :"استطاع بانون خلق ثنائية مع أيمن أشرف الذي تطور ايضا بشكل كبير".
وأوضح :"أعتقد أن سبب تطور أيمن اشرف أتى من ثقته في بدر بانون".
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.