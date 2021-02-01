نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد هادي خشبة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، أن انضمام المغربي بدر بانون مثل إضافة كبيرة للقلعة الحمراء.

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "بدر بانون رائع ويمتلك إمكانيات كبيرة ويرى الملعب بطريقة مميزة"ً

وأضاف :"استطاع بانون خلق ثنائية مع أيمن أشرف الذي تطور ايضا بشكل كبير".

وأوضح :"أعتقد أن سبب تطور أيمن اشرف أتى من ثقته في بدر بانون".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.