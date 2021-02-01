انت الان تتابع تفاصيل خبر آخر نتائج رويال رامبل و من هو الفائز بالمعركة الملكية؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لقد انطلق في فجر اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر فبراير لعام 2021، العرض العالمي (رويال رامبل). جدير بالذكر انه و في وقت سابق، قد اعلن الموقع الرسمي لاتحاد المصارعة العالمي WWE عن تفاصيل النزالات التي ستقام خلال هذا العرض. فدعوني اطلعكم على تلك التفاصيل التي أعلنت، و آخر نتائج رويال رامبل، وكذلك على اسم الفائز باللقاء الملكي. النزالات التي أعلن عنها في وقت سابق مسابقة اليونيفرسال: رومان رينزل الحامل للقب في مواجه كيفن أوينز.

مسابقة أل WWE: درو ماكنتير الحامل للقب أمام الأسطورة جولدبيرج.

مسابقة التيج تيم للسيدات: حاملتا اللقب اسكا و شارلوت فلير ضد نيا جاكس و شاينا بازلر.

مسابقة السماك دون للسيدات: بين حاملة االقب ساشا بانكس و كارميلا.

وأبرز مسابقات الرويال رمبل التي اعلن عنها: هي مسابقة النزال الملكي للرجال و للسيدات ، تلك التي يخوضها 30 لاعباً و يكون الفائز هو من يستطيع أن يتخلص من الـ 29 الآخرين و يسيطر على الحلبة بمفرده. آخر نتائج رويال رامبل 2021

استطاع رومان رينز المحافظة على لقب اليونيفرسال وذلك بعد مواجهة شرسه مع كيفين اوينز.

كذلك حافظ درو ماكنتير على الحفاظ على لقب الـ WWE بعد هزيمة المخضرم جولد بيرج.

و أيضاً ساشا احتفظت بلقب الساك دون للسيدات بعد الفوز على كراميلا.

أما بالنسبة لكل من اسكا و شارلوت فيلر فلم يتمكنوا من الحفاظ على لقب السماك داون للسيدات ، وذهب اللقب إلى نيا جاكس و شاينا بازلر.

وذهب اللقب إلى نيا جاكس و شاينا بازلر. أما بخصوص المعركة الملكية ، فقد استطاع ايدج القضاء على الـ 29 لعبا الآخرين ليصبح الفائز بالنزال الملكي للرجال ، أما النزال الملكي للنساء فكان الفوز فيه من نصيب بيانكا بيلر. مواضيع أخري قد تهمك:

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