الحطامي يحث لاعبي الجيل على تقديم أفضل مالديهم

الحطامي يحث لاعبي الجيل على تقديم أفضل مالديهمالتقى وكيل نادي الجيل الأستاذ محمد عبدالواحد الحطامي اليوم بالفريق الأول بنادي شباب الجيل لكرة القدم المشارك في منافسات الملتقى الشتوي الرابع الذي ينظمه وحدة صنعاء.

وفي اللقاء رحب الحطامي باللاعبين وحثهم على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل ما لديهم في المباراة مع شعب صنعاء يوم الاربعاء القادم كونهم الممثل الوحيد لكرة القدم لعروس البحر الأحمر بالملتقى الشتوي، وهنأهم على تصميمهم واندفاعهم والصورة التي ظهروا فيها أمام فتح ذمار على رغم قصر فترة الإعداد.

وقال الحطامي كنا عموماً الطرف الأفضل بشهادة الجميع، ما يدلّ على الخامات التي تملكونها وتميّزكم واجتهادكم، وطالبهم بالنسج على هذا المنوال في ما يتعلّق بالنواحي الايجابية وتطويرها ومعالجة بعض السلبيات تباعاً.

وأكد الحطامي أن الهيئة الإدارية بذلت كل الجهود لتسهيل مهام الفريق رغم قلة الأمكانيات الذي تواجه النادي، لافتاً إلى أن العمل سيكون على نواحٍ عدة خصوصاً في المتابعة والتعامل مع الكرات وتقليص المساحات بين خطي الدفاع والهجوم.

بدوره أشار عضو الهيئة الإدارية الأستاذ علي باري إلى أن الفريق لديه مواهب كثيرة رغم صغر سن اغلبيتهم. وان الجهاز الفني استطاع خلال فترة وجيزة تكوين فريق قوي وقادر على تطوير أدائه، قائلاً: خطونا خطوة ملحوظة والمطلوب تثبيتها وتعزيزها في المباراة أمام شعب صنعاء وأنتم قادرون على ذلك.

من جهته عبر الكابتن جمال شمسان عن الشكر والامتنان للهيئة الإدارية لنادي شباب الجيل على المجهود السخي الذي يقومون به لتطوير أداء اللاعبين، ولجهودهم التي يبذلونها بكل همة ونشاط لتسهيل كافة الصعوبات أمام الفريق وأن كل تلك الجهود لن تذهب سُدى.