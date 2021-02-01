دوت الخليج في المونديال.. تيجريس المكسيكي: هدفنا الوصول للنهائي.. والأهلي كبير أفريقيا

أكد أليخاندرو جارزا أيالا، المتحدث الإعلامي لنادي تيجريس أونال المكسيكي، أن فريقه يسعى للوصول لنهائي كأس العالم للأندية.
وقال "أيالا"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، "متحمسون لتواجدنا هنا، نستعد لمنافسنا أولسان هيونداي، ونعتقد أنهم نمور أيضًا".
يذكر أن اسم نادي "تيجريس"، معناه في اللغة المكسيكية "النمور".
وأضاف "هدفنا في المونديال هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة، واللاعبون يفكرون في الوصول إلى النهائي، وهو أمر سيكون تاريخيًا لنا".
وعن النادي الأهلي، قال أليخاندرو "النادي الأهلي هو الأكبر في أفريقيا، واستحق التواجد هنا كبقية الفرق المشاركة في المونديال.. ونحن متحمسون للبطولة كما ذكرت".
ويواجه تيجريس المكسيكي، بطل بطولة الكونكاكاف، فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في افتتاح مونديال الأندية.
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