كوكاكولا يبرم 5 صفقات قوية في الميركاتو الشتوي

نجح مجلس إدارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدي إسماعيل في التعاقد مع خمسة لاعبين دفعة واحدة لدعم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.
واستطاع مجلس الإدارة في التعاقد مع كل من رضا الويشي من زد والثنائى أحمد فوزي ومحمد يسري من القناة وجون افري لاعب أسوان وخالد طياره من نادي الذهب السعودي.
ومن جانبه أكد المهندس مجدى إسماعيل أن جميع الصفقات تم الاتفاق عليها بناء على طلبات تامر مصطفي المدير الفنى للفريق، مؤكدا أن الصفقات الخمسة سيكون لها مردود إيجابي خلال المباريات المقبلة من أجل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.
ويخوض كوكاكولا مباراة غدا مع جمهورية شبين في الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.
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