"سيدات طائرة الزمالك" يفوز على سبورتينج

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تحت قيادة ايهاب محمد ، علي فريق سبورتينج بنتيجة اشواط 1/3.
موسم 2021/2020.
ومنح الجهاز الفني للفريق راحه غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأربعاء بصالة النادي.
ويستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبله يوم الجمعه المقبل في السادسه مساء أمام فريق الطيران بصالة نادي الزمالك.
ويقود الفريق كلا من ايهاب محمد علي المدير الفني.
وناهد بدوي مساعدة المدرب
ابراهيم بدر مدرب أحمال
اداري الفريق مسعد عطالله
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