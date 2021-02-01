الرياضة

"سيدات طائرة الزمالك" يفوز على سبورتينج

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فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تحت قيادة ايهاب محمد ، علي فريق سبورتينج بنتيجة اشواط 1/3.

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهم في الرابعه عصر اليوم الاثنين بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات الدور الاول بالدوري الممتاز أنسات

موسم 2021/2020.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحه غدا علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الأربعاء بصالة النادي.

ويستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبله يوم الجمعه المقبل في السادسه مساء أمام فريق الطيران بصالة نادي الزمالك.

ويقود الفريق كلا من ايهاب محمد علي المدير الفني.

وناهد بدوي مساعدة المدرب

ابراهيم بدر مدرب أحمال

اداري الفريق مسعد عطالله

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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