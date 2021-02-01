نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهاية الميركاتو الشتوي.. صفقة تبادلية بين بريستون وليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع أحد نجوم بريستون نورث إند خلال ما تبقى من سوق الإنتقالات الشتوية الحالية الذي سيغلق رسمياً الليلة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن ليفربول سيدفع إلى بريستون حوالي 2 ميون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع بن ديفيز الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة البريطانية بأن الشاب فان دن بيرج نجم دفاع ليفربول سينتقل إلى صفوف بريستون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ضمن الصفقة التبادلية.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن تعاقد ليفربول مع بن ديفيز البالغ من العمر 25 عاماً يأتي من أجل تعزيز خط دفاع الفريق الذي يعاني منذ إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز بالإضافة إلى إصابة جويل ماتيب مؤخراً.