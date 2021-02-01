نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لكأس ملك إسبانيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لكأس ملك إسبانيا 2021، يعد كأس ملك إسبانيا من أهم البطولات التي يتابعها عشاق الساحرة المستديرة بالتحديد مشجعي الفرق الاسبانية مثل نادي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتي تعد من أشهر الفرق الكروية في إسبانيا، و للتعرف اكثر على أهم القنوات التي تقوم ببث احداث مباريات البطولة الاسبانية 2021 والترددات الخاصة بها تابع القراءة من خلالالسطور القادمة.

جدول مباريات كأس ملك اسبانيا

انطلقت أولى مباريات بطولة كأس ملك اسبانيا 2021 في يوم ال11 من شهر نوفمبر الماضي 2020 وذلك في إطار انطلاق مباريات الدور الأول من البطولة، وعلى الرغم من قوة مباريات الموسم الماضي من البطولة إلا أن بسبب ما شهدته البلاد من جائحة كورونا والتي حالت دون استكمال النشاط الرياضي في عدد من الدول العربية والأجنبية والتي تسببت في توقفه

وبالتالي عدم إعلان الفائز بالبطولة العام الماضي، لتبدأ البطولة هذا العام بحماس زائد وشوق من قبل المشجعين والكوريين أيضا، ومن الجدير بالذكر أن فريق نادي فالنسيا هو الفريق الأخير الذي توج بلقب كأس الملك.

يوم الجمعة ال29 من يناير الجاري مباراة بلد الوليد أمام ويسكا، ويشهد يوم السبت ال30 من يناير مباراة بين فريقي إيبار واشبيلية، مباراة ريال مدريد وليفانتي، مباراة فالنسيا والتشي، و فياريال وريال سوسيداد، يوم الأحد ال31 يناير مباراة خيتافي والافيس، مباراة قادش واتلتيكو مدريد، مباراة غرناطة وسيلتا فيجو، مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو، ريال بيتيس أوساسونا.

القنوات الناقلة لبطولة كأس اسبانيا

يتم نقل مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا من خلال القناة الرياضية السعودية بشكل حصري من خلال الترددات التالية القمر الصناعي نايل سات 12254 باستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5، التردد 12149 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5.