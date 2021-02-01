سلبية «pcr» شرط الحصول على تذكرة مباريات المونديال

وضعت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية شرطًا طبيًّا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، يتضمن ضرورة إجراء مسحة «pcr» للجماهير الراغبة في حضور منافسات البطولة.
واشترطت اللجنة أن يجري من يرغب في حضور المباراة المسحة الطبية قبل 72 ساعة من المباراة، من أجل الحصول على تذكرة لحضور اللقاء.
ووفرت اللجنة مراكز خاصة لهذا الأمر، ويتم الحصول على نتيجة المسحة خلال 15 دقيقة فقط من إجرائها، وفي حالة ظهور نتيجة المسحة سلبية يمكن وقتها الحصول على تذكرة المباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل، الخميس المقبل، في افتتاحية مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه الثالث مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الدحيل، وعادت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها، بعد خوض المران الثالث على ملعب الجامعة.
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