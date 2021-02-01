مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من الشباب السعودي

وأُعير إيجالو من شانجهاي شينهوا الصيني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي يناير الماضي لمدة موسم، وانتهت إعارته بالأمس.
وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فأن الشباب توصل لاتفاق للتعاقد مع إيجالو، وسيتم الإعلان عن الصفقة غدًا الثلاثاء، حال تجاوز اللاعب الكشف الطبي بنجاح.
وتوج إيجالو بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر عام 2019.
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