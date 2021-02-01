نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستهل مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء، عندما يلاقي أسوان منافسه سيراميكا كليوباترا، والجونة يلاقي الإنتاج الحربي، فيما يلتقي الزمالك بمنافسه غزل المحلة، وفي الأخير البنك الأهلي يواجه المصري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة 11:

1- يوسف أوباما " الزمالك " برصيد 5 أهداف

2- رمضان صبحي " بيراميدز" برصيد 5 أهداف

3- أحمد سمير " طلائع الجيش " برصيد 5 أهداف

4- أشرف بن شرقي " الزمالك" برصيد 4 أهداف

5- أحمد رفعت " المصري" برصيد 4 أهداف

6- حسام حسن " سموحة" برصيد 4 أهداف

7- محمود كهربا " الأهلي" برصيد 4 أهداف

8- مروان حمدي " الزمالك" برصيد 4 أهداف

9- محمد شريف " الأهلي" برصيد 4 أهداف

10- عمرو جمال " طلائع الجيش" برصيد 4 أهداف

11- جون اوكري " إنبي" برصيد 4 أهداف