نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي السابق يحترف بالدوري العماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم مصطفى فرماوي مدافع الأهلي السابق إلى صفوف فريق المصنعة العماني، وذلك لمدة ٤ أشهر، بعدما قام بفسخ تعاقده مع اتحاد بن قردان التونسي.

وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله نادي المصعنة العماني 4 شهور .. أتمنى من الله التوفيق في هذه التجربة".

وأكد مدافع الأهلي السابق في تصريحات خاصة "للفجر" أنه رحل عن الفريق التونسي منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المادية، وانتظر حتى فترة القيد الشتوي المنقضية لنفسك عقده وينضم لفريق آخر، مؤكداً أنه يتمنى التوفيق مع المصنعة العماني لكي ينتقل منه إلى فريق أكبر سواء في الدوري المصري أو أحد الدوريات العربية، حيث أشار إلى أنه كان يمتلك عروض من أندية عراقية وليبية.

وكان مصطفى فرماوي لاعباً في صفوف فريق شباب الأهلي مواليد ١٩٩٧، وحصل معه على بطولة الجمهورية، قبل أن يرحل عن النادي بسبب إلغاء مسابقات ٩٧ وانضم للدوري التونسي.