الرياضة

خبر سار للاتحاد السكندري بشأن إصابات كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للاتحاد السكندري بشأن إصابات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أثبتت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها فريق الإتحاد السكندرى إصابة ثلاث لاعبين فقط بفيروس كورونا .

 

وبذلك تتقلص حالات المصابين من 16 حالة إلى ثلاثة فقط .

 

وتضم قائمة المصابين بفيروس كورونا كلا من عماد السيد ، عبد السميع ابراهيم (سيمو ) ، مصطفى ابراهيم .

 

وأصبح فى حكم المؤكد أن يلتقى زعيم الثغر مع مصر المقاصة يوم الأربعاء القادم باستاد عثمان أحمد عثمان بالقاهرة .

 

ومن المتوقع أن يعلن حسام حسن القائمة عقب تدريب الغد .

 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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