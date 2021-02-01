نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للاتحاد السكندري بشأن إصابات كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أثبتت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها فريق الإتحاد السكندرى إصابة ثلاث لاعبين فقط بفيروس كورونا .
وبذلك تتقلص حالات المصابين من 16 حالة إلى ثلاثة فقط .
وتضم قائمة المصابين بفيروس كورونا كلا من عماد السيد ، عبد السميع ابراهيم (سيمو ) ، مصطفى ابراهيم .
وأصبح فى حكم المؤكد أن يلتقى زعيم الثغر مع مصر المقاصة يوم الأربعاء القادم باستاد عثمان أحمد عثمان بالقاهرة .
ومن المتوقع أن يعلن حسام حسن القائمة عقب تدريب الغد .
ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات .