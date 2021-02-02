أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الانضمام لـ الزمالك

أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، أن الأبيض من أكبر الفرق في أفريقيا.

وقال "الجزيري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وهدفي التتويج بدوري الأبطال معهم".

وأكد "كنت أتمنى التواجد في دوري أبطال إفريقيا لكني تحدثت مع مسؤولي الفريق ووعودني بوجود حل للدخول في القائمة الإفريقية".

وتابع "مصطفى محمد لاعب جيد وسيكون على قدر المسئولية في جالاتا سراي".

وأتم "احترم قرارات باتشيكو بعدم دخولي في قائمة مباراة المحلة، لكني مستعد للمشاركة في أي وقت".