أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك الجديد، أن الأبيض من أكبر الفرق في أفريقيا.
وقال "الجزيري"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وهدفي التتويج بدوري الأبطال معهم".
وأكد "كنت أتمنى التواجد في دوري أبطال إفريقيا لكني تحدثت مع مسؤولي الفريق ووعودني بوجود حل للدخول في القائمة الإفريقية".
وتابع "مصطفى محمد لاعب جيد وسيكون على قدر المسئولية في جالاتا سراي".
وأتم "احترم قرارات باتشيكو بعدم دخولي في قائمة مباراة المحلة، لكني مستعد للمشاركة في أي وقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من سيف الدين الجزيري بعد الانضمام لـ الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.