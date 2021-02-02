يوفيتش: الإسماعيلي الأحق بالفوز أمام بيراميدز .. وسنعمل لنكون أفضل

أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز. وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "الاسماعيلي كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز". وأكمل: "اقمنا مباراة ودية أمام فريق الكهرباء وأشركنا من لم يخوضوا لقاء بيراميدز". وتابع: "عقدت جلسة لشرح الأخطاء وتدراكها، سنحلل ما حدث ونتحدث عن أخطاء اللاعبين لكي نستعد لمواجهة سموحة، سنعمل على أن نكون أفضل"

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