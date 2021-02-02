قائمة أسوان لـ مباراة سيراميكا كليوباترا

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الثانية والنصف عصرا ، على استاد بتروسبورت ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصرى الممتاز. وجاءت قائمة الفريق الأسوانى: حراسة المرمى: طلعت الجبلاوي، عمر رضوان، خالد وليد خط الدفاع: محمد العشرى محمد جابر محمود شبانه أحمد سالم صافى أحمد صبحى عمرو الحلوانى أحمد بلية أحمد دحروج خط الوسط: هيثم الفيل محمد خليفة عبد العزيز موسى سالمون منساه أحمد صغيرى أحمد خالد إيمانويل إيجيبتور أحمد الألفى خط الهجوم: عمر الداحى محمد أسامة فادى طلعت محمد جمال بيبو عمرو ناصر يذكر أن أسوان يحتل المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، من 9 مباريات، فاز فى 2 وتعادل 3 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9. من جانب أخر أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المسحة الطبية استعدادا للجولة الحادي عشر أمام فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء 2فبراير، على استاد بتروسبورت، الساعة 2.30 ظهرا.

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