ضياء السيد: البدء بمحمد شريف على حساب بواليا أمام الدحيل أفضل للأهلي

قال ضياء السيد، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، إنه يفضل البدء بمحمد شريف في قيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل يوم الخميس القادم في افتتاح مونديال العالم للأندية.
وأضاف "السيد"، في تصريحات متلفزة ببرنامج ''البريمـو'' عبر قناة ''Ten''، لم أشاهد فريق الدحيل حتى الآن، ولكن المباراة ستكون صعبة باعتباره حامل لقب الدوري القطري، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين.
واختتم ضياء السيد، قوله بأنه يفضل الاعتماد على الثلاثي كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف على حساب والتر بواليا في قيادة الخط الأمامي للأهلي.
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