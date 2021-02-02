الرياضة

هادي خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت بإحترافية مع بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -  

اكد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، ان طوال تواجده داخل القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.

 

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.

 

واردف: عندما كنت لاعبا بالاهلي وصل لي اكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من اجل البقاء مع الاحمر.

 

وكشف: كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الاندية داخل مصر لانهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالاهلي.

 

واتم: عملت في بيراميدز بشكل احترافي واخلصت في عملي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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