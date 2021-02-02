نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هادي خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت بإحترافية مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، ان طوال تواجده داخل القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.

واردف: عندما كنت لاعبا بالاهلي وصل لي اكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من اجل البقاء مع الاحمر.

وكشف: كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الاندية داخل مصر لانهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالاهلي.

واتم: عملت في بيراميدز بشكل احترافي واخلصت في عملي.