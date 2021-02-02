هادي خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت بإحترافية مع بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -
اكد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، ان طوال تواجده داخل القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.
وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.
واردف: عندما كنت لاعبا بالاهلي وصل لي اكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من اجل البقاء مع الاحمر.
وكشف: كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الاندية داخل مصر لانهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالاهلي.
واتم: عملت في بيراميدز بشكل احترافي واخلصت في عملي.