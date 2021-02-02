الرياضة

أوناجم يكشف سر رحيله عن الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المغربي محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك، المعار لفريق الوداد البيضاوي، عن أسباب طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أوناجم في تصريحات تلفزيونية: "أخبرت البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، بأنه في حال عدم مشاركتي، فأريد أن أخرج على سبيل الإعارة".

وتابع: "كل مرة يقول لي بأنه في احتياج لي، ولكنه يقوم بإخراجي من قائمة المباريات".

وواصل: "انتقالي للوداد بحثًا عن الألقاب والبطولات، حيث أرغب في المشاركة بالمباريات، وتنازلت عن مستحقاتي في الزمالك من أجل ذلك".

وأتم: "كان هناك عروضًا من أندية سعودية ونادي في قطر، ولكن فضلت العودة إلى الوداد صاحب الفضل الكبير في مسيرتي".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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