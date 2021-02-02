قال محمود صبري الناقد الرياضي بالأهرام، أن أليو ديانج وحمدي فتحي هما الثنائي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل القطري، في افتتاح كأس العالم للأندية الخميس المقبل.
وأضاف صبري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا أُفضل الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط ، كما أُفضل عدم البدء بعمرو السولية حيث أن اللاعب عائد من الإصابة ومن الممكن الاعتماد عليه كأحد الأوراق الرابحة لموسيماني في شوط المباراة الثاني.
واختتم صبري ، الجيل الذهبي للأهلي في الفترة من 2004 وحتى 2010 لن يتكرر ، فهو من الأسباب الرئيسية في نجاح المنتخب الوطني في حصد ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبري: ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.