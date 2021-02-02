صبري: ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

قال محمود صبري الناقد الرياضي بالأهرام، أن أليو ديانج وحمدي فتحي هما الثنائي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل القطري، في افتتاح كأس العالم للأندية الخميس المقبل.

وأضاف صبري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا أُفضل الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط ، كما أُفضل عدم البدء بعمرو السولية حيث أن اللاعب عائد من الإصابة ومن الممكن الاعتماد عليه كأحد الأوراق الرابحة لموسيماني في شوط المباراة الثاني.

واختتم صبري ، الجيل الذهبي للأهلي في الفترة من 2004 وحتى 2010 لن يتكرر ، فهو من الأسباب الرئيسية في نجاح المنتخب الوطني في حصد ثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الإفريقية.