مدرب الإسماعيلي: علاقتي مع بابل مثل "الأب وابنه".. حققت معه 6 بطولات وأعد الجماهير بتألقه

أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن ترتيب الفريق غير مرضٍ للجماهير والنجوم السابقين. وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين، لكننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة جيدة ومليوني مشجع خلفنا". وأكمل: "سأبذل أقصى ما لدي للحصول على مركز متقدم بالدوري وتحسين النتائج". وتابع: "علاقتي مع الأنجولي آري بابل مثل الأب وابنه، حققت معه 6 ألقاب في فريق أول أغسطس، أعد جماهير الاسماعيلي بأنه سيتألق". وعن صلاح: "من أفضل اللاعبين في العالم بعدما توج بالدوري والأبطال مع ليفربول".

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