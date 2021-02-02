رئيس المقاولون العرب يكشف سبب تعثر التعاقد مع مدافع الأهلي

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، سبب عدم التعاقد مع رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي أمس " الأحد"، قبل غلق باب القيد
وقال محسن صلاح في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، : الوقت لم يسعفنا في ضم رامي ربيعة؛ وأعتز كثيرا برامي ربيعة، وموافقة الخطيب جاءت متأخرة ".
وأتم: كنا في أشد الحاجة لرامي ربيعة لكن ضيق الوقت حرمنا من إتمام الصفقة على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.
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