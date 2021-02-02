الزمالك: الصفقات الشتوية تمت بناء على رغبة باتشيكو

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك إن التعاقدات التي أبرمها الفريق في الميركاتو الشتوي وبصفة خاصة التدعيمات الهجومية كانت بناءً على رغبة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق .

وأضاف عبد الله في تصريحات لبرنامج '' البريمـو '' عبر قناة '' Ten '' باتشيكو طلب التعاقد مع الثنائي سيف الجزيري و مروان حمدي ، بعد التشاور مع معاونيه بالجهاز الفني .

واختتم عبد الله ، الجزيري سيشكل ثقلًا هجوميًا للفريق حتى ولو لم يشارك إفريقيا.