وأضاف طارق العشري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، ان لاعبي طلائع الجيش تمكنوا من تحقيق بعض النتائج الإيجابية وتقديم أداء مميز أمام قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".
وتابع:" الرحيل عن طلائع الجيش قرار جيد وفي توقيت مناسب خاصة في ظل غياب التوفيق ".
وواصل:" المنافسة على بطولة الدوري المصري هذا الموسم ستكون بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، وبيراميدز خارج المنافسه ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العشري: بيراميدز بعيد عن منافسة الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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