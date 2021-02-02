العشري: بيراميدز بعيد عن منافسة الدوري

وأضاف طارق العشري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، ان لاعبي طلائع الجيش تمكنوا من تحقيق بعض النتائج الإيجابية وتقديم أداء مميز أمام قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".

قال طارق العشري المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش، إن جائحة كورونا تسببت في تعطيل مسيرته مع الفريق العسكري بالدوري الممتاز .

وتابع:" الرحيل عن طلائع الجيش قرار جيد وفي توقيت مناسب خاصة في ظل غياب التوفيق ".

وواصل:" المنافسة على بطولة الدوري المصري هذا الموسم ستكون بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، وبيراميدز خارج المنافسه ".