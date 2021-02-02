نجم المصري السابق: الأهلي قادر على تخطي الدحيل ومواجهة بايرن ميونخ

قال ياسر الشنواني نجم النادي المصـري والكرة المصرية السابق، إن الأهلي قادر على تخطي عقبة '' الدحيل القطري '' الخميس المقبل في كأس العالم للأنديـة.

وأضاف الشنواني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' الأهلي فريق متكامل العناصر ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين ويستطيع التغلب على الدحيل والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبـا.