نجم المصري السابق: صلاح حطم كل الأرقام القياسية مع ليفربول.. وسعيد بمستوى النني

أشاد ياسر الشنواني نجم النادي المصري والكرة المصرية السابق، بمحمـد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، وقال : سعيد بتحطيم صلاح لكل الأرقام القياسية يومًا تلو الآخر . وأضاف الشنواني في تصريحات لبرنامج '' البريمـو '' عبر قناة '' Ten '' صلاح حطم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف بالبريمـيرليج ، ويقترب من تجاوز الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق . واختتم الشنواني ، سعيد بمستوى محمد النني مع أرسنال ، وأتعجب من النقد المستمر للاعب ، رغم تواجده في فريق مثل ارسنال ومشاركته أساسيا.

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