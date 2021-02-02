بعد انتهاء مونديال اليد.. أحمد الأحمر يوعد الجماهير بهذا الأمر

علق أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري لكرة اليد على انتهاء بطولة كأس العالم لليد وتالق المنتخب المصري بها وخروجه بصعوبة على يد حامل اللقب، منتخب الدنمارك.

ونشر احمد الأحمر عبر حسابه على إنستجرام مجموعة من الصور للمنتخب المصري وعلق عليها "‏بطوله العالم انتهت لكن فعليًا هي قربت الناس من كرة اليد تاني، و الناس كلها عرفت ان عندنا منتخب محترم وعملنا مركز كويس جدا وكان ممكن نعمل احسن لولا إرادة الله".

وتابع "‏حابب اشكر كل اللعيبة وفخور اني كنت بلعب مع مجموعه رجال ومحاربين. وإن شاء الله الفتره القادمه هنحقق مراكز افضل".

وغادرت مطار القاهرة الدولي، مساء امس الاثنين ، بعثة منتخب الدنمارك الحاصل علي لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 13 إلي 31 يناير، عائدين الي بلادهم عقب حصد لقب البطولة.