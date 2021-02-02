محمد حسن: تحمست للانضمام إلى الإسماعيلي وفخور بما قدمته مع الزمالك

قال محمد حسن لاعب سيراميكا كليوباترا المعار إلى الإسماعيلي، إن الجميع لديه رغبة في عبور الدراويش للمحنة الأخيرة.
وأضاف حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن إدارة سيراميكا كليوباترا محترفة بشكل كبير، ورغم أنه لم يشارك لضيق الوقت؛ إلا أنه استفاد الكثير، ويسعى العودة للفريق في فورمة افضل، مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا سيحقق مركزا متقدما في الدوري هذا الموسم.
ولفت إلى أنه فخور بما قدمه مع الزمالك، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة سوء توفيق واجهته مع الفريق الأبيض، خاصة أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، كان يعتمد على 11 لاعبا فقط، وحتى تغييراته، كانت معروفة للاعبين.
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