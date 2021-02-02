نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين يوفنتوس ونظيره إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق نتيجة جيدة أمام إنتر، لمواصلة صحوته، بعد الغوز في آخر مباراتين له بالدوري الإيطالي، إلى جانب التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي.

وعلى الجانب الآخر، سيقاتل الإنتر للفوز على السيدة العجوز، بعد إقصاء الجار ميلان في ربع النهائي، والاقتراب من حصد اللقب؛ لمصالحة جماهيره بعد الخروج الأوروبي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.