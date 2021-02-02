سعد سمير يحيي ذكرى شهداء الأهلي الـ 74

أحيا سعد سمير لاعب النادي الأهلي ذكرى وفاة 74 من مشجعي الأهلي في "مذبحة بورسعيد".

ونشر سعد سمير عبر استوري حسابه على إنستجرام، صورة لجماهير الأهلي ، وعلق عليها: "سلام على من أحب الأهلي من أجل الأهلي.. تخليدا لذكراكم حتى نلقاكم".

كما أحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.

ووضع وفد من النادي ضم كلا من؛ خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح، مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.