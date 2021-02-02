الرياضة

يوفيتش: الإسماعيلي استحق الفوز أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز.

وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الاسماعيلي كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز".

وأكمل: "اقمنا مباراة ودية أمام فريق الكهرباء وأشركنا من لم يخوضوا لقاء بيراميدز".

وتابع: "عقدت جلسة لشرح الأخطاء وتدراكها، سنحلل ما حدث ونتحدث عن أخطاء اللاعبين لكي نستعد لمواجهة سموحة، سنعمل على أن نكون أفضل"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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