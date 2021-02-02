نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفيتش: الإسماعيلي استحق الفوز أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، أن الفريق كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز.

وقال يوفيتش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الاسماعيلي كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز".

وأكمل: "اقمنا مباراة ودية أمام فريق الكهرباء وأشركنا من لم يخوضوا لقاء بيراميدز".

وتابع: "عقدت جلسة لشرح الأخطاء وتدراكها، سنحلل ما حدث ونتحدث عن أخطاء اللاعبين لكي نستعد لمواجهة سموحة، سنعمل على أن نكون أفضل"