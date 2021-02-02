نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطط لضم صفقة السيتي الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو مانشستر يونايتد للتعاقد مع أحد أحد منافسه مانشستر سيتي من الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، يريد ضم الفرنسي جيوليس كوندي مدافع إشبيلية، في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، يرى أن كوندي هو الشريك المثالي لهاري ماجواير في خط الدفاع.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي كانوا قد حاولوا ضم مع كوندي في الصيف الماضي، حيث قدم السيتيزنز وقتها عرضا بقيمة 55 مليون يورو، إلا أن إشبيلية رفض رحيل الاعب.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم المدافع الفرنسي كوندي، لاسيما وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الأندلسي هو 90 مليون يورو.