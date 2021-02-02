وكتب ابراهيم المنسي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "الحمد لله المسحة الاستثنائية لجميع لاعبي الاهلى سلبية وكلهم بخير، والأربعاء هناك مسحة أخيرة قبل المباراة.. هنقضيها مسحات".
شهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.
وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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