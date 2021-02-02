ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز على نادي قادش بالجولة الواحدة والعشرين من عمر البطولة الاسبانية.

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امير السيد

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