نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني الممتاز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز على نادي قادش بالجولة الواحدة والعشرين من عمر البطولة الاسبانية.
وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:
1– أتلتيكو مدريد – 50 نقطة
2 – برشلونة – 40 نقطة
3 – ريال مدريد – 40 نقطة
4 – إشبيلية – 39 نقطة
5 – فياريال – 35 نقطة
6 – ريال سوسيداد – 32 نقطة
7 – غرناطة – 29 نقطة
8 – ريال بيتيس – 27 نقطة
9 – ليفانتي – 26 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة
11 – أتلتيك بيلباو – 24 نقطة
12 – خيتافي – 24 نقطة
13 – قادش – 24 نقطة
14 – فالنسيا – 23 نقطة
15 – إيبار – 20 نقطة
16- بلد الوليد – 20 نقطة
17- أوساسونا – 19 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة
19- إلتشي – 17 نقطة
20 – هويسكا – 16 نقطة