موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق انتر ميلان، منافسه يوفنتوس، اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

ومن المقرر ان تقام مباراة انتر ميلان ضد يوفنتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء ، وتذاع عبر BT Sport ESPN ، TRT Spor HD

ويسعى فريق انتر ميلان بقيادة انتونيو كونتي لتحقيق لقب البطولة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا في محاولة لمصالحة الجماهير .

علي الجانب الاخر يحاول بيرلو مدرب يوفنتوس تحقيق اللقب للحصول على دعم الجماهير املا في تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة والثأر من انتر ميلان بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في الشهر الماضي ضمن منافسات بطولة الدوري

وكان فريق انتر ميلان وصل لنصف النهائي بعد إقصاء جاره ميلان في ربع نهائي البطولة بفوز دراماتيكي في الدقيقة الأخيرة .

وصعد يوفنتوس لنصف النهائي بعد إقصاء سبال برباعية نظيفة .