الرياضة

صلاح يغرد.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الثلاثاء

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أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفاً، عقب تسجيل ثنائية أمام وست هام، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد هاري كين نجم نادي توتنهام في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدف، بالتساوى مع زميله في الفريق سون هيونج مين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 11 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 10 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 9 أهداف.

واتكنس، أستون فيلا، 8 أهداف.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 7 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 7 أهداف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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