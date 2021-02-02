هتشرفنا يا بطل.. عمرو زكي يدعم مصطفى محمد بعد انتقاله لـ جالاتا سراي

وجه عمرو زكي لاعب نادي الزمالك السابق الدعم لـ مصطفى محمد بعد انتقاله من الزمالك الى فريق جالاتا سراي التركي، لمدة عام ونصف العام على سبيل الإعارة.

ونشر عمرو زكي صورة ل مصطفى محمد وهي يرتدي تيشرت فريق جالاتا سراي وعلق عليها: "هتشرفنا يا بطل ان شاء الله".

وخاض مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا سراي والمنتقل حديثًا من الزمالك، امس، مرانه الأول مع فريقه التركي الذي أعلن إتمام الصفقة بصورة رسمية مساء أمس، الإثنين.

ونشرت القناة الرسمية لجالاتا سراي جزءا من مران الفريق أمس، الذي شهد تواجد مصطفى محمد استعدادًا لخوض مواجهة بلدية إسطنبول مساء اليوم، الثلاثاء في الدوري التركي.

وشهد المران مشاركة مصطفى محمد، بالإضافة إلى دياندري يدلين المنتقل حديثًا لجالاتا سراي من نيوكاسل الإنجليزي.

وتعاقد جالاتا سراي مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مليوني دولار، مع أحقية شراء اللاعب مقابل أربعة ملايين دولار.