نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي يوفنتوس لخوض مباراة نارية أمام نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويقام اللقاء الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي التشكيل المتوقع ليوفنتوس:-

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: دي ليخت، كوادرادو، دانيلو، بونوتشي

خط الوسط: أدريان رابيو، بيرنارديسكي، أليكس ساندرو، رامزي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، موراتا