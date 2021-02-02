نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء بمواجهة نادي آرسنال أمام نظيره ولفرهامبتون بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- مانشستر سيتي 44 نقطة.

2- مانشستر يونايتد 41 نقطة.

3- ليفربول 40 نقطة.

4- ليستر سيتي 39 نقطة.

5- وست هام يونايتد 35 نقطة.

6- توتنهام هوتسبيرز 33 نقطة.

7- تشيلسي 33 نقطة.

8- إيفرتون 33 نقطة.

9- أستون فيلا 32 نقطة.

10- أرسنال 31 نقطة.

11- ساوثهامبتون 29 نقطة.

12- ليدز يونايتد 29 نقطة

13- كريستال بالاس 26 نقطة.

14- وولفرهامبتون 23 نقطة.

15- نيوكاسل 22 نقطة.

16- بيرنلي 22 نقطة.

17- برايتون 18 نقطة.

18- فولهام 14 نقطة.

19- وست بروميتش ألبيون 12 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.