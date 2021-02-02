الدوري الممتاز.. المصري يسعى لمواصلة انتصاراته أمام البنك الأهلي اليوم

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري أمام البنك الأهلي، للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي.
وحقق المصري، الفوز في آخر مباراتين في الدوري الممتاز، حيث تغلب على وادي دجلة 3- 1، والإنتاج الحربي 3 - 0.
في المقابل يطمح البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف في استعادة توازنه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري، بعد خسارة آخر مباراتين في الدوري أمام إنبي 3 - 0، وأمام طلائع الجيش 2 - 0.
ويتواجد المصري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 14 بـ 8 نقاط.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، أسوان مع سيراميكا كليوباترا، الجونة مع الإنتاج الحربي، غزل المحلة مع الزمالك.
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