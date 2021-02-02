يوفنتوس يسعى للثأر من إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره إنتر ميلان، اليوم، الثلاثاء، على ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا )، في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وستكون المباراة ثأرية بالنسبة ليوفنتوس، لهزيمته 2-0، قبل أسبوعين في منافسات الدوري الإيطالي.

وتعد بطولة الكأس بمثابة الهدف الآخر الوحيد لإنتر ميلان في الموسم الحالي الذي شهد خروجه من دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي شهدت تأهل يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو إلى الأدوار الإقصائية، بينما يتنافس ميلان ونابولي في الدوري الأوروبي.

ويلتقي نابولي مع أتالانتا غدًا الأربعاء، في لقاء الذهاب، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في نصف نهائي الكأس أيضًا.