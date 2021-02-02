نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: الزمالك: 23 نقطة. الأهلي: 21 نقطة. الجونة: 18 نقطة. المصري: 16 نقطة. بيراميدز: 15 نقطة. سيراميكا: 14 نقطة. إنبي: 13 نقطة. مصر للمقاصة: 13 نقطة. سموحة: 12 نقاط. طلائع الجيش: 10 نقاط. المقاولون العرب: 10 نقاط. أسوان: 9 نقاط. الإسماعيلي: 8 نقاط. البنك الأهلي: 8 نقاط. غزل المحلة: 8 نقاط. الاتحاد السكندري: 8 نقاط. وادي دجلة: 7 نقاط. الإنتاج الحربي: 5 نقاط.