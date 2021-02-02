الرياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد برشلونة لمواجهة فريق غرناطة ضمن مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا غدًا الأربعاء فى مباراة قوية بين الفريقين ويسعي البارسا للصعود لنصف النهائي.

وكان برشلونة حقق الفوز على فريق أتليتك بيلباو ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإسباني بهدفين لهدف، سجلهم كل من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

وتقام مباراة برشلونة وغرناطه فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق ريال بيتيس يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير ضمن مباريات الجولة ال 22 من الليجا الإسبانية فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا