نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. مواجهات قوية في المجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
تنطلق عصر اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثانية عشرة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثانى حيث تقام ٤ مباريات بينما تقام يوم الأربعاء مباراة ميجاسبورت وضيفه السنبلاوين بستاد شربين بينما تأجلت مواجهات كهرباء طلخا ونبروه ، منية سمنود و شبان بدواى بسبب مباريات كأس مصر.
شربين يستضيف على ملعبه فريق شيكو فى مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين فيما يحل مياه الدقهلية ضيفا على دقادوس.
إتحاد المنزلة يستضيف شباب الخيارية فى لقاء متوازن بين الفريقين فيما يستضيف عمال المنصورة على ملعبه ضيفه شباب الأمير بينما يغيب بلقاس عن المشاركة بهذه الجولة "باى".
ترتيب المجموعة التاسعة
1_نبروه 22 نقطة
2_شيكو 19 نقطة
3_مياة الدقهلية 19 نقطة
4_بلقاس 16 نقطة
5_شربين 14 نقطة
6_منية سمنود 12 نقطة
7_عمال المنصورة 12 نقطة
8_ميجا سبورت 12 نقطة
9_السنبلاوين 11 نقطة
10_كهرباء طلخا 9 نقاط
11_دقادوس 7 نقاط
12_شبان بدواى 6 نقاط
13_الخيارية 6 نقاط
14_المنزلة 4 نقاط
15_الأمير 4 نقاط