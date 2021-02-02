رعب في بيراميدز بسبب عبد الله السعيد.. تفاصيل

وتعرض عبدالله السعيد إلى إصابة قوية فى فخذه خلال مشاركته مع بيراميدز أمام الإسماعيلى فى المباراة التى أقيمت بينهما قبل عدة أيام بملعب الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ولم يستطع عبدالله السعيد استكمال المباراة بسبب آلام الإصابة القوية.
ولا يزال عبدالله السعيد يعانى من الإصابة القوية وأصبحت تهدده بشأن المشاركة مع فريقه فى الفترة المقبلة فى ظل استمرار الآلام لدى اللاعب وعدم تمكنه من العودة إلى تدريبات الفريق مرة أخرى.
ويخشى مسئولو بيراميدز من استمرار غياب عبدالله السعيد عن الفريق لمدة طويلة بسبب هذه الإصابة القوية وبالتالى يتأثر الفريق بغيابه نتيجة دوره المحورى داخل أرضية الملعب وقيادته للفريق.
ومن المقرر أن يخضع عبدالله السعيد لكشف طبي مفصل اليوم لتحديد مدة غيابه عن الفريق بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة، وأصبح من المستحيل تواجد اللاعب مع الفريق فى مباراته غدا أمام إنبي والمقرر إقامتها بينهما فى الجولة الـ 11.
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