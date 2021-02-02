استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على معاقبة رامي ربيعة بخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته لدي القلعة الحمراء بعد الأزمات التي تسبب فيها خلال الساعات القليلة الماضية.
ووجه الجهاز الفني لرامي ربيعه تحذيرًا شديدا بعدم الحديث عن كواليس ما دار في الغرف المغلقة قبل السفر ولكنهم فوجئوا بان كل شيء فد خرج لوسائل الإعلام مما أغضب بيتسو موسيماني الذي رفض بقائه وطالب من مدير الكرة بتطبيق لائحة العقوبات عليه.
ولم يرافق رامي ربيعه فريق الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ربيعة يدخل نفق الأزمات والعقوبات تطارده بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.