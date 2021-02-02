ربيعة يدخل نفق الأزمات والعقوبات تطارده بالأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على معاقبة رامي ربيعة بخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته لدي القلعة الحمراء بعد الأزمات التي تسبب فيها خلال الساعات القليلة الماضية.

ووجه الجهاز الفني لرامي ربيعه تحذيرًا شديدا بعدم الحديث عن كواليس ما دار في الغرف المغلقة قبل السفر ولكنهم فوجئوا بان كل شيء فد خرج لوسائل الإعلام مما أغضب بيتسو موسيماني الذي رفض بقائه وطالب من مدير الكرة بتطبيق لائحة العقوبات عليه.

ولم يرافق رامي ربيعه فريق الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للأندية.